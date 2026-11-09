Орлов - о Соболеве: по лицу видно, что мучается

- Соболев сегодня, к сожалению, себя не проявил. Играл через не могу.
По лицу видно, что мучается. Играл через боль. Что-то его беспокоит. Но хотел помочь команде. Тренеры решили выпустить его в старте, - цитирует Орлова "СЭ".
В 14 туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на домашнем стадионе сыграл вничью с "Ростовом" - 2:2. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Дуглас Сантос и Луис Энрике, в составе гостей - Кевин Андраде (автогол) и Иван Комаров.
Александр Соболев вышел на поле с первых минут и был заменен на 63 минуте. Ранее Валерий Карпин объяснил, что не вызывал форварда в сборную России из-за полученного повреждения.