Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Велес
19:30
КАМАЗНе начат

Орлов - о Соболеве: по лицу видно, что мучается

Спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил игру Александра Соболева в матче "Зенит" - "Ростов".
Фото: ФК "Зенит"
По словам Орлова, Соболев играл через боль.

- Соболев сегодня, к сожалению, себя не проявил. Играл через не могу.

По лицу видно, что мучается. Играл через боль. Что-то его беспокоит. Но хотел помочь команде. Тренеры решили выпустить его в старте, - цитирует Орлова "СЭ".

В 14 туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на домашнем стадионе сыграл вничью с "Ростовом" - 2:2. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Дуглас Сантос и Луис Энрике, в составе гостей - Кевин Андраде (автогол) и Иван Комаров.

Александр Соболев вышел на поле с первых минут и был заменен на 63 минуте. Ранее Валерий Карпин объяснил, что не вызывал форварда в сборную России из-за полученного повреждения.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится