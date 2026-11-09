Генич раскрыл, какой клуб РПЛ мог назначить Гусева

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"Абсолютно верный посыл, что Гусев заслужил своей работой в "Динамо" шанс поработать в Премьер-Лиге. Насколько я знаю и насколько слышал, когда решался вопрос по Альбе — а он был решён достаточно давно и мы понимаем, что его убрали не по спортивным вопросам — рассматривался вариант Гусева. Но внутреннее руководство клуба посчитало, что лучше пригласить тренера, который свой. Местный. И пока эта ставка блестяще срабатывает", — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала "Коммент.Шоу".