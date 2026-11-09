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Генич раскрыл, какой клуб РПЛ мог назначить Гусева

Константин Генич рассказал, что "Ростов" рассматривал кандидатуру Ролана Гусева перед назначением главного тренера, однако в итоге сделал ставку на местного специалиста.
Фото: Степан Ноздрев/?ТАСС
Футбольный комментатор Константин Генич заявил, что Гусев заслужил шанс возглавить клуб РПЛ благодаря работе в "Динамо".

"Абсолютно верный посыл, что Гусев заслужил своей работой в "Динамо" шанс поработать в Премьер-Лиге. Насколько я знаю и насколько слышал, когда решался вопрос по Альбе — а он был решён достаточно давно и мы понимаем, что его убрали не по спортивным вопросам — рассматривался вариант Гусева. Но внутреннее руководство клуба посчитало, что лучше пригласить тренера, который свой. Местный. И пока эта ставка блестяще срабатывает", — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала "Коммент.Шоу".

В итоге Гусев возглавил "Ахмат", а "Ростов" доверил команду Дмитрию Кириченко. Ранее ростовчане расстались с Альбой, после чего сделали выбор в пользу специалиста, знакомого с клубной системой.

Источник: "Чемпионат"

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