Гендир "Спартака" - об удалении Максименко: мне показалось, что игрок уходил в сторону

- Начнем с того, что в первом тайме при счете 0:0 у Максименко был потрясающий сэйв. А насчет удаления — я предпочитаю пересмотреть эпизод, прежде чем судить.
Мне тоже показалось, что игрок уходил в сторону от ворот, а рядом был Бабич. Но в любом случае, нужно пересмотреть, - цитирует Некрасова "Матч ТВ".
В воскресенье, 8 ноября, московский "Спартак" одержал домашнюю победу над "Акроном" в матче 14 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 2:1. На 82 минуте встречи голкипер красно-белых Александр Максименко совершил нарушение за пределами штрафной площади и получил прямую красную карточку. Спортивный директор столичного клуба Франсис Кахигао и сам Максименко были несогласны с вердиктом главного арбитра.
Напомним, что вратарь также получал прямую красную карточку в игре десятого тура чемпионата России с самарскими "Крыльями Советов" (1:1). В нынешнем сезоне Максименко вышел на поле в 13 матчах, пропустил десять мячей и сохранил ворота "сухими" в пяти встречах.