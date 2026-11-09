Орлов - о чемпионской гонке в РПЛ: борьба только начинается

"Вся борьба в РПЛ еще впереди. "Зенит" впервые в сезоне сыграл вничью. Когда-то же это должно было произойти", — сказал Орлов в разговоре с "СЭ".
Комментатор также обратил внимание на проблемы молодых защитников ЦСКА. По его мнению, армейцам пока не хватает опыта и мастерства в обороне, поэтому клубу, который рассчитывает бороться за самые высокие места уже сейчас, стоит рассмотреть вариант с более опытными игроками.
После 14 туров "Зенит" и "Динамо" набрали по 31 очку, "Спартак" отстает на два балла, а "Краснодар" и ЦСКА имеют по 26 очков.
Источник: "Спорт-Экспресс"