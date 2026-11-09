Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Велес
19:30
КАМАЗНе начат

Орлов - о чемпионской гонке в РПЛ: борьба только начинается

Геннадий Орлов оценил расклад сил в РПЛ после ничьей "Зенита" с "Ростовом" (2:2) и заявил, что главная борьба за чемпионский титул еще впереди.
Фото: ФК "Зенит"
Известный комментатор отметил, что потеря очков петербуржцами была закономерной, а их конкуренты тоже не прошли 14-й тур без трудностей. "Спартак" и "Динамо" с минимальным преимуществом обыграли "Акрон" и "Факел", тогда как "Краснодар" выиграл у ЦСКА (4:2), хотя и сам непросто провел первый тайм.

"Вся борьба в РПЛ еще впереди. "Зенит" впервые в сезоне сыграл вничью. Когда-то же это должно было произойти", — сказал Орлов в разговоре с "СЭ".

Комментатор также обратил внимание на проблемы молодых защитников ЦСКА. По его мнению, армейцам пока не хватает опыта и мастерства в обороне, поэтому клубу, который рассчитывает бороться за самые высокие места уже сейчас, стоит рассмотреть вариант с более опытными игроками.

После 14 туров "Зенит" и "Динамо" набрали по 31 очку, "Спартак" отстает на два балла, а "Краснодар" и ЦСКА имеют по 26 очков.

Источник: "Спорт-Экспресс"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится