Возвращение "Торпедо" домой и восьмая победа "Нижнего" подряд. Обзор 17-го тура Первой лиги

В субботу "Торпедо" принимало "Нефтехимик" на обновленном стадионе имени Эдуарда Стрельцова на Восточной улице и добилось непростой победы. В первом тайме два убойных момента не реализовал Машуков - в первом случае спас Солдатенко, а затем точность подвела Ислама. Автозаводцы, проводившие первый матч под руководством Вячеслава Вашкевича, встрепенулись только ближе к перерыву - Окоронкво и Оганесян не смогли пробить Исмагилова, который вынужденно появился на поле уже на 10-й и минуте.
После перерыва Машуков снова не смог пробить Солдатенко, в этот раз со второго этажа, а первый гол на стадионе оформил Юшин - после прострела Корнюшина Александр идеально попал в левый нижний угол с линии штрафной. Через 10 минут Юшин был близок к дублю, однако в этот раз перекладина спасла нижнекамцев. Гостей мог спасти пришедший на последний угловой Исмагилов, но мяч после удара голкипера головой прошел чуть выше створа. 1:0 - "Торпедо" успешно возвращается домой и закрепляется в топ-4, "Нефтехимик" продлеивает безвыигрышную серию до семи матчей.
"Нижний Новгород" не испытал проблем против "Спартака"
Победная серия "Нижнего Новгорода" после кубкового успеха в Красноярске достигла десяти матчей, а вот "Спартак" выбыл из Кубка России, проиграв команде Второй лиги Б "Волна" (2:3). В Химках у лидера Первой лиги никаких проблем не возникло - уже по ходу первого тайма Пополитов отдал на пустые ворота Грулёву, который забил 18-й гол в сезоне, а вот его конкурент в снайперской гонке Калмыков не переиграл Имамова ударом с линии штрафной. На 18-й минуте волжане забили второй - Пополитов ворвался в штрафную с правого края и нанес отменный удар в дальний угол.
Имамову в первом тайме пришлось ещё пару раз спасать свои ворота, а вот Шамова перед перерывом вновь расстреляли - Грулёв головой отправил мяч в сетку после навеса Пополитова. В начале второго тайма свой гол забил Сарвели, однако Владислав добивал мяч в сетку из оффсайда, а ближе к концу встречи Бугарин отправил мяч в свои ворота после прострела Гудкова. На 80-й минуте Бобёр дальним ударом попал в штангу, а последний удар от Майга не достиг цели. 0:4 - "Нижний Новгород" одерживает восьмую победу подряд и по итогам первого круга привозит третьему месту четырнадцать очков, "Спартак" же выиграл один из шести последних матчей и отстает от топ-4 на четыре очка.
"Урал" - в топ-2
"Урал" после важной победы в Сочи над прямым конкурентом принимал "Волгу" и сумел добиться успеха в домашней игре с "Волгой". Исход встречи был во многом предрешен уже к середине первого тайма - сначала Фуррье получил оранжевый мяч от Ишкова на правом краю штрафной и пробил точно в дальний угол, а через 10 минут Шакеров парировал удар француза головой, а вот с добиванием Стежко с острого угла голкипер гостей не справился.
Свои пару моментов в этой игре не использовал Ишков, во втором тайме Харин попал в штангу, а Морозов с хорошей позиции не попал в створ ворот. В концовке гости ещё и остались в меньшинстве - Касьянов получил прямую красную карточку за грубый фол. 2:0 - "Урал" одерживает третью победу подряд и поднимается на второе место, "Волга" же проигрывает впервые за шесть туров.
"Енисей" разгромил "Сочи"
Воскресным утром "Енисей" принимал "Сочи" и добился неожиданно крупной победы. Первая половина первого тайма опасными моментами не изобиловала, а затем гости зевнули рывок Ратковича, которого сбил в своей штрафной Митров, а Чуканов уверенно реализовал пенальти. А через несколько минут Раткович ассистировал Печуре, который с 17 метров нанес идеальный обводящий удар в дальний угол. В конце первого тайма у "барсов" случилось попадание в штангу, правда, из положения "вне игры".
Сразу после перерыва Ломакин подобрал мяч после выноса из штрафной и нанес идеальный удар в правый угол с рикошетом от штанги. Гости, понятное дело, давили, но угрозы возникали редко, а воемного т хозяева упустили ещё один момент - Ломакин из центра штрафной пробил в руки Митрову. 3:0 - "Енисей" одерживает первую победу в середины сентября и не пропускает впервые этой осенью, а "Сочи" проигрывает второй матч кряду и теряет вторую позицию.
Очередная победа "СКА-Хабаровска"
"СКА-Хабаровск" серьезно взбодрился после двух побед подряд и прохода "Ленинградца" в Кубке России, так что в морозной встрече с "Текстильщиком" являлся явным фаворитом. Этот статус хозяева оправдали быстро - Чирков после навеса с углового точно пробил головой под перекладину. В середине первого тайма Макар был близок к дублю также после углового, но в этот раз Фадеев выручил. Второй гол же случился сразу после перерыва - Максимов получил мяч на радиусе штрафной и нанес отличный удар с рикошетом от штанги.
Окончательно же все вопросы хабаровчане сняли в середине второго тайма - Алиев получил мяч перед штрафной и с левой вонзил его в дальний угол. Немногочисленные подходы команды Дмитрия Пятибратова не принесли хотя бы гола престижа. 3:0 - "СКА-Хабаровск" добивается третьей победы подряд без пропущенных голов и покидает зону вылета, "Текстильщик" остается в подвале.
Очередная осечка "Ротора"
"Ротор" принимал "Ленинградец" с твердым намерением прервать безвыигрышную серию, однако в этой встрече команде Дмитрия Парфёнова пришлось отыгрываться - Першин не реализовал свой момент на 15-й минуте, однако через 3 минуты Матвей пробил точно в дальний угол после передачи Морозова. Отыгрались хозяева в середине второго тайма - Эльдарушев после скидки Хохлачёва неотразимо пробил из центра штрафной.
Концовка получилась достаточно веселой - Родин из пределов штрафной не попал в створ, в ответ Кузнецов вытащил мяч после удара Эльдарушева со штрафного, затем Кенфак не попал в створ из штрафной, а удар Трошечкина с линии штрафной парировал голкипер. А на последней минуте волгоградцы затолкали мяч в ворота усилиями Трошечкина, однако гол не был засчитан из-за игры рукой. 1:1 - "Ротор" без побед в пяти последних турах, "Ленинградец" же не проигрывает в трёх последних играх.
Вторая победа Мелёшина
"Арсенал" принимал на своём поле "Челябинск", и первый тайм особо не изобиловал опасными моментами - гостей своевременным выходом спас Ломаев, нейтрализовавший Мелекесцева, а Мелихов спас после удара Левина. Зато в самом начале второго тайма Гаррик после навеса с углового получил мяч в центре штрафной и не самым сильным ударом прошил голкипера туляков. В ответ свой шанс имел Мелекесцев, но выход один на один ему реализовать не удалось.
Отыгрались "оружейники" в середине второго тайма - вышедший на замену Рейес получил отскочивший мяч и пробил Ломаева при помощи фатального рикошета. Однако через 7 минут уральцы снова вышли вперед - Кочиев ударом головой замкнул подачу Гаджимурадова с углового. Хозяева могли спастись в самой концовке, но Давидян головой пробил рядом со штангой. 1:2 - "Арсенал" Дмитрия Аленичева становится самой пропускающей командой турнира, а "Челябинск" добивается второй победы кряду под руководством Алексея Мелёшина.
"Шинник" переиграл "Уфу"
"Шинник" в домашней матче с "Уфой" много угрожал со "стандартов", один из которых привел к острейшей контратаке и неточному удар Якуева из пределов штрафной. Свой гол подопечные Дениса Бояринцева оформили за полчаса до конца - Голубев замкнул дальнюю штангу после подачи с правого фланга и не стал праздновать гол в ворота бывшей команды
Главный шедевр вечера оформил ближе к концу встречи Гонгапшев, идеально исполнивший штрафной удар метрах в 22 от чужих ворот. Уфимцев же хватило только на гол престижа в компенсированное время - Ортис точно пробил головой после подачи Якуева. 2:1 - "Шинник" завершает первый круг на седьмом месте, на четыре очка опережая "Уфу".
Матч "Велес" - "КАМАЗ" состоится 9 ноября в 19:30 мск.