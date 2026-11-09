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Орлов назвал лидера "Зенита": даже когда не отличается результативными действиями

Спортивный комментатор Геннадий Орлов назвал лидера "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
По словам Орлова, Глушенков - лидер "Зенита".

- Глушенков, конечно, остается лидером "Зенита". Для меня это очевидно.

Причем дело не только в забитых мячах или голевых передачах. Даже когда Максим не отличается результативными действиями, он все равно ведет игру команды, дирижирует, - цитирует Орлова "СЭ".

В нынешнем сезоне Максим Глушенков провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 15 матчей и отметился в них десятью забитыми мячами и семью результативными передачами. Контракт 27-летнего полузащитника с клубом рассчитан до конца июня 2028 года.

По итогам 14 сыгранных туров команда Сергея Семака возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 31 набранным баллом в своем активе. В 14 туре РПЛ петербуржцы на домашнем стадионе сыграли вничью с "Ростовом" - 2:2.

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