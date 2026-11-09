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Вратарь "Зенита" взял вину за автогол Андраде в том числе и на себя

Богдан Москвичев призвал не обвинять Кевина Андраде в автоголе в матче с "Ростовом" (2:2) и допустил, что сам мог спровоцировать эпизод неудачным действием.
Фото: ФК "Зенит"
Голкипер "Зенита" подчеркнул, что команда поддержала защитника после неприятного момента. По мнению Москвичева, в произошедшем не стоит искать виноватых: мяч оказался в сетке из-за стечения обстоятельств.

"После таких мячей нельзя спускать всех собак на кого бы то ни было. Может быть, это я виноват, что так отбил на Кевина. Но, думаю, все адекватные люди понимают, что тут не надо никому предъявлять претензии. Так из-за стечения обстоятельств иногда случается", — сказал Москвичев в интервью "Матч ТВ".

Автогол Андраде произошел на 53-й минуте встречи 14-го тура РПЛ. "Зенит" в итоге сыграл вничью с "Ростовом" — 2:2.

После 14 туров петербуржцы набрали 31 очко и продолжают лидировать в чемпионате России. Следующий матч команда проведет 21 ноября на выезде против "Рубина".

Источник: "Матч ТВ"

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