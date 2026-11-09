Вратарь "Зенита" взял вину за автогол Андраде в том числе и на себя

Богдан Москвичев призвал не обвинять Кевина Андраде в автоголе в матче с "Ростовом" (2:2) и допустил, что сам мог спровоцировать эпизод неудачным действием.

Фото: ФК "Зенит"

"После таких мячей нельзя спускать всех собак на кого бы то ни было. Может быть, это я виноват, что так отбил на Кевина. Но, думаю, все адекватные люди понимают, что тут не надо никому предъявлять претензии. Так из-за стечения обстоятельств иногда случается", — сказал Москвичев в интервью "Матч ТВ".