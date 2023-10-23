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Пименов: Головину не стоит уходить из "Монако". Александр находится на своем месте

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Экс-нападаюзий французского "Меца" и московского "Динамо" Руслан Пименов высказал свое мнение о возможном трансфере полузащитника "Монако" Александра Головина.
Фото: ФК "Монако"
"На мой взгляд, "Боруссия" из Дортмунда находится сейчас на одном уровне с "Монако". В настоящий момент он находится на своём месте, а его команда возглавляет турнирную таблицу первенства Франции и стремится попасть в Лигу чемпионов на будущий сезон", — передает слова Пименова RT.

Сейчас у Головина 8 игр в французской Лиге 1. Россиянин сумел забить 4 мяча и отдать 1 голевую передачу. Всего за "Монако" Александр отыграл 184 матча. Полузащитник оформил 29 голов и сделал 34 результативные передачи.

"Монако" Головина находится на первом месте в чемпионате Франции. У команды 20 очков в 9 играх.


Пименов Головин Монако
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