Дембеле - о Месси: очень счастлив и горд, что имел возможность играть с ним

Форвард «ПСЖ» Усман Дембеле высказался о величии нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси.

Фото: "Интер Майами"

«Я вырос, наблюдая за игрой «Барселоны». Для меня Месси - величайший. Он вдохновляет меня - он уникален! Я очень счастлив и горд, что имел возможность играть с ним», - цитирует француза Mundo Deportivo.



Дембеле и Месси играли вместе за «Барселону» с 2017-го по 2021 год.



В прошедшем сезоне 28-летний нападающий принял участие в 49 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, забив 33 гола, а также на счету француза 13 результативных передач.



Месси сыграл в 2025 году 20 матчей за «Интер Майами», отметившись 22-мя результативными действиями (15+7).

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Интер Майами