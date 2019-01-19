Марко Ройс: обещаю, никогда не перейду в "Баварию"!

Нападающий дортмундской "Боруссии" Марко Ройс пообещал никогда не переходить в мюнхенскую "Баварию"."Я в "Баварии"? Никогда! Обещаю, никогда не перейду в "Баварию"! К тому же мне скоро 30 лет, а они хотят омолодить состав", - цитирует Ройса Sport1.