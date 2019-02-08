Байер (Германия)

Бундеслига 1 2018/19

# Команда И О
1 Боруссия Д 20 49
...
5 Айнтрахт Ф 20 32
6 Вольфсбург 20 31
7 Байер 20 30
8 Хоффенхайм 20 29
9 Герта 20 28
...
18 Ганновер 96 20 11
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Предстоящие
Майнц08.02.19Байер
Байер17.02.19Фортуна
Сыгранные
Байер3 - 102.02.19Бавария
Вольфсбург0 - 326.01.19Байер

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Главный тренер "Байера": мы показали смелый футбол

Главный тренер леверкузенского "Байера" Петер Бош прокомментировал победу своей команды в матче 20-го тура чемпионата Германии против мюнхенской "Баварии".

"Для болельщиков это был интересный матч. Обе команды хотели победить, обе команды играли в атакующий футбол. Нам было непросто. После пропущенного гола было важно поднять голову и продолжить играть. Во втором тайме мы показали смелый футбол и в целом действовали очень хорошо", - цитирует Боша официальный сайт мюнхенского клуба.

"Газета.ру"
Теги: Байер Бундеслига
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