Главный тренер "Байера": мы показали смелый футбол

Главный тренер леверкузенского "Байера" Петер Бош прокомментировал победу своей команды в матче 20-го тура чемпионата Германии против мюнхенской "Баварии"."Для болельщиков это был интересный матч. Обе команды хотели победить, обе команды играли в атакующий футбол. Нам было непросто. После пропущенного гола было важно поднять голову и продолжить играть. Во втором тайме мы показали смелый футбол и в целом действовали очень хорошо", - цитирует Боша официальный сайт мюнхенского клуба.