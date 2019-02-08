Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Байер (Германия)
Бундеслига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Боруссия Д
|20
|49
|...
|5
|Айнтрахт Ф
|20
|32
|6
|Вольфсбург
|20
|31
|7
|Байер
|20
|30
|8
|Хоффенхайм
|20
|29
|9
|Герта
|20
|28
|...
|18
|Ганновер 96
|20
|11
|Предстоящие
|Майнц
|08.02.19
|Байер
|Байер
|17.02.19
|Фортуна
|Сыгранные
|Байер
|3 - 102.02.19
|Бавария
|Вольфсбург
|0 - 326.01.19
|Байер
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"Крылья Советов" победили "Ботев"
Главный тренер "Байера": мы показали смелый футбол
Главный тренер леверкузенского "Байера" Петер Бош прокомментировал победу своей команды в матче 20-го тура чемпионата Германии против мюнхенской "Баварии".
"Для болельщиков это был интересный матч. Обе команды хотели победить, обе команды играли в атакующий футбол. Нам было непросто. После пропущенного гола было важно поднять голову и продолжить играть. Во втором тайме мы показали смелый футбол и в целом действовали очень хорошо", - цитирует Боша официальный сайт мюнхенского клуба.
"Газета.ру"
"Для болельщиков это был интересный матч. Обе команды хотели победить, обе команды играли в атакующий футбол. Нам было непросто. После пропущенного гола было важно поднять голову и продолжить играть. Во втором тайме мы показали смелый футбол и в целом действовали очень хорошо", - цитирует Боша официальный сайт мюнхенского клуба.
"Газета.ру"
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