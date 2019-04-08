Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Бавария
Боруссия Д
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
Боруссия М
Вольфсбург
Хоффенхайм
Вердер
Байер
Фортуна
Герта
Майнц
Фрайбург
Шальке 04
Аугсбург
Штутгарт
Нюрнберг
Ганновер 96
Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Бавария 28 64
2 Боруссия Д 28 63
3 РБ Лейпциг 28 55
4 Айнтрахт Ф 28 52
5 Боруссия М 28 48
6 Вольфсбург 28 45
7 Хоффенхайм 28 44
8 Вердер 28 43
9 Байер 28 42
10 Фортуна 28 37
11 Герта 28 35
12 Майнц 28 33
13 Фрайбург 28 32
14 Шальке 04 28 26
15 Аугсбург 28 25
16 Штутгарт 28 21
17 Нюрнберг 28 17
18 Ганновер 96 28 14
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Нападающий "Хоффенхайма" Бельфодиль – первый алжирец, сделавший хет-трик в бундеслиге

Нападающий "Хоффенхайма" Исхак Бельфодиль накануне забил три гола и отдал результативный пас в матче с "Аугсбургом" (4:0).

Таким образом, 27-летний игрок стал первым в истории алжирцем, сделавшим хет-трик в бундеслиге.



Всего в 22 играх текущего чемпионата Германии на счету Бельфодиля 13 голов и 4 ассиста.
Теги: Хоффенхайм Аугсбург Бундеслига
Сегодня, 10:33
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