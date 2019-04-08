Нападающий "Хоффенхайма" Бельфодиль – первый алжирец, сделавший хет-трик в бундеслиге

?? - Hoffenheim's Ishak Belfodil becomes the 1st Algerian player to score a hat-trick in the Bundesliga. #FCATSG — Gracenote Live (@GracenoteLive) April 7, 2019

Нападающий "Хоффенхайма" Исхак Бельфодиль накануне забил три гола и отдал результативный пас в матче с "Аугсбургом" (4:0).Таким образом, 27-летний игрок стал первым в истории алжирцем, сделавшим хет-трик в бундеслиге.Всего в 22 играх текущего чемпионата Германии на счету Бельфодиля 13 голов и 4 ассиста.