Нападающий "Хоффенхайма" Бельфодиль – первый алжирец, сделавший хет-трик в бундеслиге

Германия Бундеслига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Бавария
|28
|64
|2
|Боруссия Д
|28
|63
|3
|РБ Лейпциг
|28
|55
|4
|Айнтрахт Ф
|28
|52
|5
|Боруссия М
|28
|48
|6
|Вольфсбург
|28
|45
|7
|Хоффенхайм
|28
|44
|8
|Вердер
|28
|43
|9
|Байер
|28
|42
|10
|Фортуна
|28
|37
|11
|Герта
|28
|35
|12
|Майнц
|28
|33
|13
|Фрайбург
|28
|32
|14
|Шальке 04
|28
|26
|15
|Аугсбург
|28
|25
|16
|Штутгарт
|28
|21
|17
|Нюрнберг
|28
|17
|18
|Ганновер 96
|28
|14
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Нападающий "Хоффенхайма" Исхак Бельфодиль накануне забил три гола и отдал результативный пас в матче с "Аугсбургом" (4:0).
Таким образом, 27-летний игрок стал первым в истории алжирцем, сделавшим хет-трик в бундеслиге.
Всего в 22 играх текущего чемпионата Германии на счету Бельфодиля 13 голов и 4 ассиста.
Таким образом, 27-летний игрок стал первым в истории алжирцем, сделавшим хет-трик в бундеслиге.
?? - Hoffenheim's Ishak Belfodil becomes the 1st Algerian player to score a hat-trick in the Bundesliga. #FCATSG— Gracenote Live (@GracenoteLive) April 7, 2019
Всего в 22 играх текущего чемпионата Германии на счету Бельфодиля 13 голов и 4 ассиста.
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