Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Бавария
Боруссия Д
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
Байер
Боруссия М
Вольфсбург
Хоффенхайм
Вердер
Фортуна
Герта
Майнц
Фрайбург
Аугсбург
Шальке 04
Штутгарт
Нюрнберг
Ганновер 96
Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Бавария 32 74
2 Боруссия Д 32 70
3 РБ Лейпциг 32 65
4 Айнтрахт Ф 32 54
5 Байер 32 54
6 Боруссия М 32 52
7 Вольфсбург 32 52
8 Хоффенхайм 32 51
9 Вердер 32 47
10 Фортуна 32 41
11 Герта 32 40
12 Майнц 32 37
13 Фрайбург 32 33
14 Аугсбург 32 32
15 Шальке 04 32 31
16 Штутгарт 32 24
17 Нюрнберг 32 19
18 Ганновер 96 32 18
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Новый тренер "Шальке": я знаю силу, которую "Шальке" может развить

Давид Вагнер, который возглавит "Шальке" в новом сезоне, прокомментировал свое назначение.

"По собственному опыту в качестве игрока я знаю силу, которую "Шальке" может развить, когда команда, клуб и болельщики тянут за ниточку. Снова погрузиться в этот мир и помочь изменить текущую ситуацию к лучшему это самая большая мотивация для меня, чтобы вернуться в Бундеслигу", - цитирует Вагнера пресс-служба клуба.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Шальке Бундеслига
Вчера, 22:58
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