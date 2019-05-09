Новый тренер "Шальке": я знаю силу, которую "Шальке" может развить

Давид Вагнер, который возглавит "Шальке" в новом сезоне, прокомментировал свое назначение."По собственному опыту в качестве игрока я знаю силу, которую "Шальке" может развить, когда команда, клуб и болельщики тянут за ниточку. Снова погрузиться в этот мир и помочь изменить текущую ситуацию к лучшему это самая большая мотивация для меня, чтобы вернуться в Бундеслигу", - цитирует Вагнера пресс-служба клуба.