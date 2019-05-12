Арьен Роббен провел 200-й матч в чемпионате Германии

11 мая прошла встреча 33-го тура Бундеслиги "Лейпциг" - "Бавария", которая завершилась нулевой ничьей.Для хавбека мюнхенского клуба Арьена Роббена эта игра стала 200-й в рамках чемпионата Германии, в котором он оформил 98 голов и отдал 62 результативные передачи.Роббен стал играть за "Баварию" в 2009 году. За десять сезонов голландский футболист завоевал с клубом семь чемпионатов, четыре Кубка и пять Суперкубков Германии, Лигу чемпионов, и клубный чемпионат мира.