Германия Бундеслига 1 2018/19 
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Бавария
Боруссия Д
РБ Лейпциг
Боруссия М
Байер
Айнтрахт Ф
Вольфсбург
Хоффенхайм
Вердер
Герта
Фортуна
Майнц
Фрайбург
Аугсбург
Шальке 04
Штутгарт
Ганновер 96
Нюрнберг
Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Бавария 33 75
2 Боруссия Д 33 73
3 РБ Лейпциг 33 66
4 Боруссия М 33 55
5 Байер 33 55
6 Айнтрахт Ф 32 54
7 Вольфсбург 33 52
8 Хоффенхайм 33 51
9 Вердер 33 50
10 Герта 33 43
11 Фортуна 33 41
12 Майнц 32 37
13 Фрайбург 33 33
14 Аугсбург 33 32
15 Шальке 04 33 32
16 Штутгарт 33 27
17 Ганновер 96 33 21
18 Нюрнберг 33 19
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Арьен Роббен провел 200-й матч в чемпионате Германии

11 мая прошла встреча 33-го тура Бундеслиги "Лейпциг" - "Бавария", которая завершилась нулевой ничьей.

Для хавбека мюнхенского клуба Арьена Роббена эта игра стала 200-й в рамках чемпионата Германии, в котором он оформил 98 голов и отдал 62 результативные передачи.

Роббен стал играть за "Баварию" в 2009 году. За десять сезонов голландский футболист завоевал с клубом семь чемпионатов, четыре Кубка и пять Суперкубков Германии, Лигу чемпионов, и клубный чемпионат мира.

"Газета.ру"
Теги: Роббен Лейпциг Бавария Бундеслига
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