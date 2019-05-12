Германия Бундеслига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Бавария
|33
|75
|2
|Боруссия Д
|33
|73
|3
|РБ Лейпциг
|33
|66
|4
|Боруссия М
|33
|55
|5
|Байер
|33
|55
|6
|Айнтрахт Ф
|32
|54
|7
|Вольфсбург
|33
|52
|8
|Хоффенхайм
|33
|51
|9
|Вердер
|33
|50
|10
|Герта
|33
|43
|11
|Фортуна
|33
|41
|12
|Майнц
|32
|37
|13
|Фрайбург
|33
|33
|14
|Аугсбург
|33
|32
|15
|Шальке 04
|33
|32
|16
|Штутгарт
|33
|27
|17
|Ганновер 96
|33
|21
|18
|Нюрнберг
|33
|19
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Арьен Роббен провел 200-й матч в чемпионате Германии
11 мая прошла встреча 33-го тура Бундеслиги "Лейпциг" - "Бавария", которая завершилась нулевой ничьей.
Для хавбека мюнхенского клуба Арьена Роббена эта игра стала 200-й в рамках чемпионата Германии, в котором он оформил 98 голов и отдал 62 результативные передачи.
Роббен стал играть за "Баварию" в 2009 году. За десять сезонов голландский футболист завоевал с клубом семь чемпионатов, четыре Кубка и пять Суперкубков Германии, Лигу чемпионов, и клубный чемпионат мира.
"Газета.ру"
Для хавбека мюнхенского клуба Арьена Роббена эта игра стала 200-й в рамках чемпионата Германии, в котором он оформил 98 голов и отдал 62 результативные передачи.
Роббен стал играть за "Баварию" в 2009 году. За десять сезонов голландский футболист завоевал с клубом семь чемпионатов, четыре Кубка и пять Суперкубков Германии, Лигу чемпионов, и клубный чемпионат мира.
"Газета.ру"
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