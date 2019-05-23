Ханс-Йоахим Ватцке рассказал, что "Боруссия" хочет преследовать "Баварию" в ближайшие годы

Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке рассказал, что его команда хочет постоянно развиваться и иметь возможность конкурировать с "Баварией".

"Мы находимся только в начале развития. Хотим преследовать "Баварию" в ближайшие годы. Это очень амбициозно, но мы постараемся", - цитирует Ватцке Sport Bild.
Теги: Ватцке Бавария Боруссия
Сегодня, 10:15
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама