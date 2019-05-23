Ханс-Йоахим Ватцке рассказал, что "Боруссия" хочет преследовать "Баварию" в ближайшие годы

Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке рассказал, что его команда хочет постоянно развиваться и иметь возможность конкурировать с "Баварией"."Мы находимся только в начале развития. Хотим преследовать "Баварию" в ближайшие годы. Это очень амбициозно, но мы постараемся", - цитирует Ватцке Sport Bild.