Бейли может продолжить карьеру в "Баварии"

Нападающий "Байера" и сборной Ямайки Леон Бейли может перейти в стан немецкой "Баварии", сообщает Transfermarkt.По информации источника, близкого к игроку, футболист является запасным вариантом "красных" на случай, если мюнхенцам не удастся подписать форварда "Манчестер Сити" Лероя Сане.Важно отметить, что год назад в СМИ уже ходили слухи про возможный тандем спортсмена с "Баварией" — тогда сумма, которую были готовы выложить за 21-летнего игрока была примерно равна €50 млн.