Метцельдер, подозреваемый в распространении детской порнографии, покинул пост главы немецкого клуба

Бывший защитник дортмундской "Боруссии", "Реала" и сборной Германии ушел в отставку с поста президента немецкого футбольного клуба "Хальтерн", где он также работал тренером молодежной команды.Напомним, экс-футболиста подозревают в хранении и распространении детской порнографии. Поводом для расследования стало обращение в полицию девушки, которая более года состояла в отношениях с Метцельдером. Она предъявила 15 фотографий с детской порнографией, которые, по ее словам, Метцельдер прислал ей через мессенджер.Пресс-служба ФК "Хальтерн" сообщает, что уход Метцельдера — временная мера на период расследования.