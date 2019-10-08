Клеменс Теннис, занимающий должность президента «Шальке-04», отстранен от работы на три месяца из-за расистских высказываний, передает Газета.ru со ссылкой на официальный сайт клуба из Гельзенкирхена.
Причиной тому стала фраза немецкого менеджера про то, что повышение налогов для защиты окружающей среды в Африке нужно сменить на строительство электростанций, чтобы местные жители «перестали вырубать деревья и заводить детей в темноте».
Стоит отметить, что попечительский совет гельзенкирхенцев не считает заявление расистким, однако в связи с правилами клуба готов принять временное отстранение Тенниса. Важно, что функционер вернется к работе, как только срок его наказания подойдет к концу.
Президент "Шальке" от работы из-за обвинений в расизме
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»