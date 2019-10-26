В матче 9-го тура чемпионата Германии "Бавария" на своем поле обыграла "Унион" - 2:1.
Чемпионат Германии
9 тур
Гол: Павар, 13, Левандовски, 53 - Польтер, 86 (пен.)
Бавария: Нойер, Киммих, Павар, Боатенг, Дэвис, Коутиньо (Горетцка, 87), Алькантара, Перишич (Толиссо, 76), Мюллер, Коман (Гнабри, 65), Левандовски
Унион: Гикевич, Суботич, Фридрих, Ленц, Триммель, Кроос (Бекер, 60), Андрих, Гентнер, Бюльтер, Андерссон (Польтер, 66), Ингвартсен (Уджа, 66)
Предупреждения: Андрих, 17
"Бавария" одержала победу над "Унионом"
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