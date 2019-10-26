Центральный матч 9-го тура чемпионата Германии "Шальке" - "Боруссия" завершился нулевой ничьей.
Чемпионат Германии
9 тур
"Шальке": Нюбель, Сане, Стамбули, Ощипка, Кенни, Маскарель, Харит, Сердар, Калиджиури (Шопф, 84), Матондо (Кутуджу, 80), Бургшталлер (Кабак, 90+1).
"Боруссия": Хитц, Хуммельс, Вайгль, Геррейру, Пищек, Дилэйни (Аканджи, 74), Витсель, Ройс, Хакими (Брандт, 86), Санчо, Гетце (Азар, 57).
Предупреждения: Вайгль, 18, Стамбули, 20, Азар, 70, Сане, 83, Кутуджу, 90.
"Шальке" и "Боруссия Д" не забили голов
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