» » Мюллер: в данный момент нам немного не хватает жёсткости и, конечно, удачи

Мюллер: в данный момент нам немного не хватает жёсткости и, конечно, удачи

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер дал комментарий после домашнего матча 9-го тура немецкой Бундеслиги с "Унионом" (2:1). Победа позволила мюнхенскому клубу возглавить турнирную таблицу чемпионата.

"В нашей игре было много позитивного. Дважды в наши ворота назначался пенальти, в остальном мы больше ничего не позволили сопернику. Так что я думаю, что мы показали довольно хорошую игру, но в данный момент нам немного не хватает жёсткости и, конечно, удачи. Поэтому у нас хромает реализация. Мы ставили перед собой задачу выйти на первое место. Мы её достигли. Теперь мы должны работать от матча к матчу и снова обрести стабильность. Думаю, у нас это получится", — приводит слова Мюллера пресс-служба "Баварии".

В 10-м туре Бундеслиги мюнхенская команда на выезде сыграет с "Айнтрахтом" из Франкфурта-на-Майне. Встреча состоится 2 ноября, начало — в 17:30 мск.

"Чемпионат"


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Мюллер Бавария Унион Бундеслига
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Зенит" сыграет с "Крыльями Советов" в белой форме
"Спартак-2" потерпел разгромное поражение в Хабаровске 1
"Ростов" организует поездку болельщиков на матч с "Краснодаром"
Президент "Ростова": благодарю наших болельщиков за поддержку во время матча с "Сочи"
Генеральный директор "Сочи": надо реализовывать свои моменты
Греческий журналист: Жаба в "Спартаке" за 12 млн - спекуляции, он не так хорош 4
Лэмпард - о хет-трике Пулишича: хочу видеть это от каждого игрока атаки "Челси"
Клопп: не мечтаю о титуле АПЛ. Я не мечтал о финале ЛЧ, а мы его выиграли!
Ковач: "Бавария" заняла место, которое хотела занять, - мы лидеры таблицы
Слуцкий - о Базуре, который его оскорбил: ждём действий с его стороны
Мюллер: в данный момент нам немного не хватает жёсткости и, конечно, удачи
Три игрока, вышедшие на замену у "Дженоа", забили голы - такое впервые в Серии A
Сарри: Игуаину наложили швы, он находится в сознании и четко отвечает
Скиббе: на МЧМ-2005 Месси сломал нос Адлеру, пробив по воротам
В Турции тренер после проигрыша в первом тайме бил игроков молодежки по лицу и обещал их убить 6
Точилин: могли не только сравнять счет, но и выиграть
Карпин: со "Спартаком" будет ротация состава
Пулишич стал первым оформившим хет-трик в истории АПЛ американцем
Глушаков: нам не хватает голов
Футболисты начали радоваться незабитому голу и пропустили 1
Вальверде покинет "Барселону" следующим летом
Судья остановил матч на 96-й минуте из-за мата на трибунах 1
"Дженоа" одержал волевую победу над "Брешией"
Игуаина доставили в больницу после матча с "Лечче"
"Ювентус" готов отдать 330 млн за Мбаппе
"Бавария" не отпустит Мюллера в январе
"Витесс" Слуцкого проиграл "Ден Хаагу" 3
Агент Жорже Мендеш предложил "Ювентусу" Де Хеа
Карпин: первый тайм с "Сочи" понравился, второй - абсолютно нет 1
Овчинников: школа ЦСКА собирает не так много титулов, зато в первую команду попадает больше всего воспитанников 1
Все новости