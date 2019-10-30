Как утверждает издание Sport1, будущее главного тренера "Баварии" Нико Ковача в мюнхенском клубе выглядит туманно. Тяжелая волевая победа над "Бохумом" (2:1), аутсайдером 2-й Бундеслиги, в матче 2-го раунда Кубка Германии не добавила специалисту поддержки от руководства.
Недовольны Ковачем и многие игроки "Баварии", которые не видят в тренере человека, который может повести за собой, а также склонен к нелогичным кадровым решениям.
По информации источника, в "Баварии" рассматривают вариант со сменой главного тренера. Фаворитом на должность считается главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг, уже работавший в мюнхенском клубе ранее и выражающий готовность вернуться. При этом, по слухам, спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич настаивает на кандидатуре главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.
Sport24
Тен Хаг или Почеттино может сменить Ковача на посту главного тренера "Баварии"
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