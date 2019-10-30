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Тен Хаг или Почеттино может сменить Ковача на посту главного тренера "Баварии"

Как утверждает издание Sport1, будущее главного тренера "Баварии" Нико Ковача в мюнхенском клубе выглядит туманно. Тяжелая волевая победа над "Бохумом" (2:1), аутсайдером 2-й Бундеслиги, в матче 2-го раунда Кубка Германии не добавила специалисту поддержки от руководства.

Недовольны Ковачем и многие игроки "Баварии", которые не видят в тренере человека, который может повести за собой, а также склонен к нелогичным кадровым решениям.

По информации источника, в "Баварии" рассматривают вариант со сменой главного тренера. Фаворитом на должность считается главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг, уже работавший в мюнхенском клубе ранее и выражающий готовность вернуться. При этом, по слухам, спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич настаивает на кандидатуре главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

Sport24


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Теги: Почеттино Ковач Бавария Бундеслига Тен Хаг
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