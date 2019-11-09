Мюллер стал первым игроком в 21-м веке, отдавшим 100 голевых передач в Бундеслиге

В субботу "Бавария" разгромила дортмундскую "Боруссию" в матче 11-го тура Бундеслиги. Встреча прошла в Мюнхене и завершилось победой "Баварии" со счетом 4:0.Нападающий "Баварии" Томас Мюллер отметился голевой передачей, которая стала для него 100-й в чемпионатах Германии. Таким образом, Мюллер стал первым игроком в 21-м веке, которому удалось достичь этой отметки в играх Бундеслиги.Добавим, что в этом матче был установлен еще один рекорд. Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски оформил дубль. 31-летний поляк отметился в 11 стартовых встречах, забив 16 мячей. Это позволило ему побить рекорд экс-форварда мюнхенцев Герда Мюллера, который в 11 стартовых матчах сезона-1968/69 сумел забить 15 голов.