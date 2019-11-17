"Бавария" уже занимается поиском замены для своего основного голкипера Мануэля Нойера, сообщает Sport1.de.
Согласно информации источника, главным кандидатом на смену 33-летнему вратарю в мюнхенском клубе видят Александра Нюбеля из "Шальке-04". Летом у 23-летнего футболиста истекает срок действия контракта с гельзенкирхенцами, однако он ещё не принял решения, будет ли продлевать сотрудничество с клубом.
В текущем сезоне Нюбель принял участие в 11 матчах немецкой Бундеслиги и пропустил 14 мячей.
Контракт Нойера с "Баварией" рассчитан до лета 2021 года. Вратарь готов продлить контракт с мюнхенским клубом, однако руководство пока затягивает с переговорами по новому соглашению.
"Чемпионат.сом"
"Бавария" определилась с приоритетным кандидатом на замену Нойеру
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