"Бавария" определилась с приоритетным кандидатом на замену Нойеру

"Бавария" уже занимается поиском замены для своего основного голкипера Мануэля Нойера, сообщает Sport1.de.Согласно информации источника, главным кандидатом на смену 33-летнему вратарю в мюнхенском клубе видят Александра Нюбеля из "Шальке-04". Летом у 23-летнего футболиста истекает срок действия контракта с гельзенкирхенцами, однако он ещё не принял решения, будет ли продлевать сотрудничество с клубом.В текущем сезоне Нюбель принял участие в 11 матчах немецкой Бундеслиги и пропустил 14 мячей.Контракт Нойера с "Баварией" рассчитан до лета 2021 года. Вратарь готов продлить контракт с мюнхенским клубом, однако руководство пока затягивает с переговорами по новому соглашению.