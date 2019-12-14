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"Боруссия Д" забила четыре безответных мяча "Майнцу"

В матче 15-го тура чемпионата Германии "Боруссия" одержала победу над "Майнцом" - 4:0.

Чемпионат Германии

15 тур

Гол: Ройс, 32, Санчо, 66, Азар, 69, Шульц, 84

Майнц: Центнер, Ньякат, Юсте, Кариколь, Фернандеш, Баку, Кунде (Бросински, 86), Эцтунали, Салаи (Матета, 81), Бутьюс (Максим, 76), Куайсон

Боруссия Д: Бюрки, Аканджи, Хакими, Загаду, Хуммельс, Шульц, Вайгль, Санчо (Пако, 85), Азар, Брандт (Дахуд, 81), Ройс (Гетце, 73)

Предупреждения: Юсте, 23


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Теги: Боруссия Д Майнц
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