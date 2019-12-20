Левандовски будет прооперирован после завтрашнего матча с "Вольфсбургом"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски будет прооперирован после завтрашней игры Бундеслиги с "Вольфсбургом". Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер мюнхенцев Ханс-Дитер Флик.Игроку необходимо хирургическое вмешательство на паху, из-за чего поляк будет восстанавливаться около двух недель. После завтрашней встречи "Бавария" уходит на каникулы до 21 января, поэтому Левандовски не должен пропустить матчи своей команды."Роберт будет прооперирован сразу же после завтрашнего матча. Мы не хотим терять времени. Его восстановление займет от 10 до 14 дней", — заявил Флик.