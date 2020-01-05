Флик: у Гнабри проблемы с ахилловым сухожилием

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Ханс-Дитер Флик рассказал о состоянии полузащитника мюнхенцев Сержа Гнабри, а также прокомментировал подписание контракта с голкипером "Шальке" Александером Нюбелем."У Гнабри проблемы с ахилловым сухожилием. Сегодня ему пришлось досрочно завершить тренировку. Мы должны отнестись к этому со всей серьёзностью. Надеюсь, он скоро вернётся.Что касается трансфера Нюбеля, "Бавария" воспользовалась отличным шансом и подписала контракт с талантливым голкипером. Это отличная новость. Мы взяли с собой на сборы нескольких молодых футболистов, чтобы они могли тренироваться с основным составом. У нас есть чёткий план введения этих игроков в команду", - цитирует Флика пресс-служба "Баварии" в твиттере.