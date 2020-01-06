Левандовски признан лучшим игроком первого круга Бундеслиги-2019/20

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски признан лучшим полевым игроком первого круга чемпионата Германии сезона-2019/20. Опрос проводился среди игроков Бундеслиги журналом Kicker.Так, по итогам голосования 31-летний поляк набрал 44,7% голосов. В первых 17 матчах сезона Роберт забил 19 мячей, поражая ворота соперника в среднем каждые 78 минут. Стоит отметить, что для Левандовски это признание стало уже третьим в карьере.Второе место в голосовании занял нападающий Тимо Вернер "Лейпцига" (14,6%), третье — атакующий игрок дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо (14,6%).Добавим, что одноклубник Левандовски голкипер Мануэль Нойер занял второе место среди вратарей. Капитан "Баварии" получил 10,9 процентов голосов, уступив первое место киперу Менхенгладбахской "Боруссии" Янну Зоммеру (38,9%).