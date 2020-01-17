"Шальке" одержал уверенную победу над мёнхенгладбахской "Боруссией"

В матче 18-го тура немецкой Бундеслига "Шальке" на своем поле обыграл "Боруссию М" - 2:0.



Чемпионат Германии



18 тур



Голы: Сердар, 48, Грегорич, 58



Шальке-04: Шуберт, Очипка, Настасич, Кабак, Кенни, Калиджиури, Сердар (Буджеллаб, 75), Маскарель, Шёпф, Грегорич, Раман (Кутуджу, 69)



Боруссия М: Зоммер, Гинтер, Ляйнер, Вендт, Янчке, Хофман, Закария, Тюрам, Херрман (Нойхаус, 59), Плеа, Эмболо (Штиндль, 72)



Предупреждения: Кенни, 19, Ляйнер, 31, Тюрам, 51, Кабак, 76, Шёпф, 79, Янчке, 81