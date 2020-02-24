В матче 23-го тура чемпионата Германии "Унион" обыграл "Айнтрахт" со счетом 2:1.
Чемпионат Германии
23 тур
Айнтрахт Ф – Унион 1:2
Голы: Андерссон, 49, Н'Дика, 67 (авто.), Хюбнер, 79 (авто.)
Айнтрахт Ф: Трапп, Н'Дика (Роде, 71), Чэндлер, Хинтереггер, Абрахам, Дурм (Силва, 67), Хасебе, Кор, Костич, Камада, Пасьенса
Унион: Гикевич, Фридрих, Ленц, Рюэрсон, Суботич, Хюбнер, Гентнер (Прёмель, 77), Андрих, Бюльтер (Кроос, 90), Малли (Ингвартсен, 63), Андерссон
Предупреждения: Рюэрсон, 39, Камада, 39, Хюбнер, 44, Малли, 50, Пасьенса, 66, Андерссон, 82, Кор, 88
"Айнтрахт" дома проиграл "Униону"
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