Жиров, выступающий в Германии, рассказал об обстановке в стране в связи с коронавирусом

Российский защитник "Зандхаузена" Александр Жиров рассказал об обстановке в Германии в связи с распространением коронавируса.
Фото: Global Look Press
"Футбол здесь остановили в марте.В клубе сказали, что мы будем тренироваться индивидуально, разослали всем план. Нам можно бегать на воздухе, но в компании не более двух человек. Никакого комендантского часа нет, магазины и аптеки работают, даже рестораны. На стекле ресторанов висит меню, ты можешь подойти, заказать и получить еду на вынос. Но закрылись все кафе, салоны, парикмахерские.

На этой неделе по телевидению сказали, что пик прошёл, вирус идёт на спад. У нас в городе уже идёт третья неделя всех мер, но все спокойно гуляют, загорают. Протекает спокойная жизнь, никакой паники. Я каждый день бегаю, люди ходят парами, прогуливаются.

Я вируса не боюсь, никакой паники нет. Тем более в Германии всё спокойно. Возможно, играет роль менталитет. Все следуют мерам, чтобы их не ужесточили. Нам тоже урезали зарплаты, мы спокойно на это пошли, сразу договорились. Сделали это для того, чтобы сотрудники клуба не остались без денег", — цитирует Жирова "Чемпионат".

Александр Жиров выступает за "Зандхаузен", который находится во второй немецкой Бундеслиги, с лета 2018-го года.

В настоящее время все ведущие европейские чемпионаты приостановлены по причине распространения коронавирусной инфекции.

В Германии на сегодняшний день зарегистрировано более 90 000 случаев заражения коронавирусом. Более 1 300 человек погибло. Выздоровело более 25 000 человек.


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Теги: Жиров Бундеслига Зандхаузен Коронавирус
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