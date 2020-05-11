Стали известны даты проведения полуфинала и финала Кубка Германии

Немецкий футбольный союз объявил даты проведения оставшихся стадий Кубка Германии.

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Матчи полуфинала турнира пройдут 9 и 10 июня. Финал состоится 4 июля.



В полуфинале "Бавария" сыграет с "Айнтрахтом", а в другом матче "Саарбрюкен" встретиться с "Байером".



Сезон в чемпионате Германии возобновится 16 мая. Он, как и все европейские чемпионаты, был приостановлен из-за пандемии коронавируса.