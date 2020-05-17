Опубликованы составы на матч "Униона" и "Баварии"

Стали известны стартовые составы берлинского "Униона" и мюнхенской "Баварии" на матч 26 тура Бундеслиги.

Фото: FC Bayern

Унион Берлин: Гикевич – Хюбнер, Шлоттербек, Суботич – Триммель, Андрих, Прёмель, Ленц – Ингвартсен, Уджа, Бюльтер



Запасные: Николас, Райхель, Ръерсон, Гентнер, Мис, Паренсен, Кроос, Польтер, Андерссон



Бавария: Нойер – Павар, Боатенг, Алаба, Девис – Киммих, Алькантара – Мюллер, Горецка, Гнабри – Лєвандовски



Запасные: Ульрайх, Одриосола, Кюизанс, Перишич, Коман, Май, Зиркзее, Эрнандес



Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.