"Бавария" обыграла "Унион" благодаря голам Левандовски и Павара

Счет в матче на 40-й минуте открыл нападающий Роберт Левандовски, реализовавший пенальти. Этот гол стал для него 40-м в сезоне. На 80-й минуте точку в игре поставил защитник Бенжамен Павар.
Чемпионат Германии
26 тур
"Унион" - "Бавария" 0:2
26 тур
"Унион" - "Бавария" 0:2
Голы: Левандовски, 40 (пен.), Павар, 80
Унион: Гикевич, Суботич, Шлоттербек, Хюбнер, Ленц, Триммель, Прёмель (Рюэрсон, 85), Андрих (Гентнер, 71), Бюльтер (Кроос, 85), Уджа (Андерссон, 71), Ингвартсен (Мес, 81)
Бавария: Нойер, Алаба, Боатенг, Павар, Киммих, Алькантара, Гнабри, Горецка (Коман, 71), Дэвис, Мюллер, Левандовски
Предупреждения: Ленц, 12, Дэвис, 36, Шлоттербек, 51