Свернуть все/Развернуть все

"Бавария" обыграла "Унион" благодаря голам Левандовски и Павара

В матче 26-го тура чемпионата Германии "Бавария" в гостях одержала победу над "Унионом". Встреча завершилась со счетом 2:0.

Счет в матче на 40-й минуте открыл нападающий Роберт Левандовски, реализовавший пенальти. Этот гол стал для него 40-м в сезоне. На 80-й минуте точку в игре поставил защитник Бенжамен Павар.

Чемпионат Германии

26 тур

"Унион" - "Бавария" 0:2


Голы: Левандовски, 40 (пен.), Павар, 80

Унион: Гикевич, Суботич, Шлоттербек, Хюбнер, Ленц, Триммель, Прёмель (Рюэрсон, 85), Андрих (Гентнер, 71), Бюльтер (Кроос, 85), Уджа (Андерссон, 71), Ингвартсен (Мес, 81)

Бавария: Нойер, Алаба, Боатенг, Павар, Киммих, Алькантара, Гнабри, Горецка (Коман, 71), Дэвис, Мюллер, Левандовски

Предупреждения: Ленц, 12, Дэвис, 36, Шлоттербек, 51


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Унион Бавария Бундеслига
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Мевля - единственный легионер "Сочи", который еще не вернулся в Россию
Невеста Роналду опубликовала видео, на котором футболист играет с детьми
Мюллер пошутил над главным тренером, пнув его после замены (фото) 1
Пять представителей "Фиорентины" вылечились от коронавируса
"Барселона" рассматривает возможность трансфера Серджино Деста
Мануэль Нойер: с самого начала "Бавария" делала все правильно
Дисквалификация одноклубника Головина продлена из-за пандемии коронавируса 2
Спартак Гогниев: мы готовы играть в ФНЛ
Вартапетов считает, что сезон РПЛ нужно возобновлять, несмотря на заражение Фарфана коронавирусом
Дочь Карпина помогла ему отвезти тележку с дровами (видео) 1
Юрий Белоус - об уходе Семина: все когда-то заканчивается
Турецкие болельщики могут вернуться на стадионы в июле
"Бавария" обыграла "Унион" благодаря голам Левандовски и Павара
"Милан" присматривается к защитнику ПСВ Дензелу Дюмфрису
"Химки" договорились о контракте с бывшим игроком "Амкара"
"Этот шаг позволит сохранить клуб". "Авангард" официально сообщил о переходе в ПФЛ 1
Левандовски забил 40 мячей в пятом сезоне подряд 1
Стало известно, когда в Россию прибудут легионеры "Динамо" и "Спартака"
Сафонов: многие футболисты не поддержали уход Семина. "Локомотив" вынужден строить команду под Николича
Федун рассказал о своем самочувствии 2
Вартапетов - о коронавирусе: это не особо опасная инфекция, как бы кто ни пытался ее назвать 12
Болельщики "Алании" обратились в РФС с просьбой допустить клуб в ФНЛ
"Кельн" и "Майнц" оформили результативную ничью
Опубликованы составы на матч "Униона" и "Баварии"
Ароян опроверг новость, что футболистам "Урала" не платят зарплату
У "Ахмата" проблемы с возвращением легионеров 1
"Крылья Советов" начнут тренировочный процесс без Божовича
Болельщики "Локомотива" "похоронили" Мещерякова и Кикнадзе 8
Агент Лаксальта подтвердил интерес российских клубов к игроку
Названы фамилии футболистов, которые покинут "Локомотив" 15
Все новости