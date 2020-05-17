"Бавария" обыграла "Унион" благодаря голам Левандовски и Павара

Чемпионат Германии



26 тур



"Унион" - "Бавария" 0:2

В матче 26-го тура чемпионата Германии "Бавария" в гостях одержала победу над "Унионом". Встреча завершилась со счетом 2:0.Счет в матче на 40-й минуте открыл нападающий Роберт Левандовски, реализовавший пенальти. Этот гол стал для него 40-м в сезоне. На 80-й минуте точку в игре поставил защитник Бенжамен Павар.: Левандовски, 40 (пен.), Павар, 80: Гикевич, Суботич, Шлоттербек, Хюбнер, Ленц, Триммель, Прёмель (Рюэрсон, 85), Андрих (Гентнер, 71), Бюльтер (Кроос, 85), Уджа (Андерссон, 71), Ингвартсен (Мес, 81): Нойер, Алаба, Боатенг, Павар, Киммих, Алькантара, Гнабри, Горецка (Коман, 71), Дэвис, Мюллер, Левандовски: Ленц, 12, Дэвис, 36, Шлоттербек, 51