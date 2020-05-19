- Я лично знаком с Юргеном Клоппом. В один момент я был первым номером в его трансферном листе. Мне тогда было 19-20 лет. Менеджер "Майнца" звонит и говорит, что ведет переговоры по моему трансферу с "Карлсруэ", а Клопп хочет пообщаться с тобой лично.
Я поехал в Майнц. В отеле мы встретились с Клоппом. Он говорит: "Вань, ты - то, что мне нужно. Агрессивный футбол, прессинг. Я тебя жду здесь". Тогда "Майнц" не смог договориться с "Карлсруэ".
Затем Клопп возглавил "Боруссию", а я уже был в "Нюрнберге". Агенту моему снова позвонили: Клопп хочет тебя в Дортмунд. У них было лишь 5 или 7 млн евро на трансферы, за 4 млн они уже взяли Суботича, на меня оставили миллион. Я сказал, что готов хоть пешком к ним идти. В это время на "Нюрнберг" вышли киевское "Динамо" и "Спартак". И президент клуба понимал, что Киев или русские дадут за меня больше, чем Дортмунд, - сказал футболист в видео YouTube-канала "Поз и Кос".
Иван Саенко выступал за московский "Спартак", "Факел", немецкие клубы "Карлсруэ" и "Нюрнберг". Самый успешный период в карьере переживал в "Нюрнберге", в составе которого российский полузащитник стал обладателем кубка Германии сезона 2006/07.
Также Саенко выступал за сборную России. На его счету 13 официальных игр и одна голевая передача в составе сборной России.
Саенко: я был первым номером в трансферном листе Клоппа
Экс-игрок сборной России Иван Саенко рассказал, что нынешний тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в свое время активно интересовался российским футболистом.
Фото: GoProSport
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