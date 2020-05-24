Вернер забил три гола "Майнцу" и установил личный рекорд, РБ вышел на третье место

Форвард "Лейпцига" Тимо Вернер установил персональное достижение по забитым голам в Бундеслиге, его команда одержала разгромную победу.

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Благодаря хет-трику в матче против "Майнца" (5:0) Вернер записал на свой счёт 24-й гол в текущем сезоне. Ранее он не забивал больше 21-го мяча в одном чемпионате.



Вернер остаётся вторым в списке бомбардиров. По этому показателю лидирует Левандовски из "Баварии" (27 голов).



Отметим, что благодаря победе "РБ" поднялся на третью строчку немецкого чемпионата. "Майнц" остался 15-м.