Вернер близок к подписанию контракта с "Челси"

Нападающий "Лейпцига" Тимо Вернер продолжит карьеру в "Челси".

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Как сообщает Bild, в ближайшее время немецкий футболист заключит контракт с лондонским клубом. "Челси" в борьбе за 24-летнего форварда опередил "Ливерпуль" и "Ювентус". Зарплата Вернера в "Челси" составит более 10 млн евро в год.



По данным СМИ, сумма трансфера составит 60 миллионов евро.



Вернер в текущем сезоне провел 40 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и сделал 12 голевых передач.