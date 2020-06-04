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Вернер близок к подписанию контракта с "Челси"

Нападающий "Лейпцига" Тимо Вернер продолжит карьеру в "Челси".
Фото: © REUTERS
Как сообщает Bild, в ближайшее время немецкий футболист заключит контракт с лондонским клубом. "Челси" в борьбе за 24-летнего форварда опередил "Ливерпуль" и "Ювентус". Зарплата Вернера в "Челси" составит более 10 млн евро в год.

По данным СМИ, сумма трансфера составит 60 миллионов евро.

Вернер в текущем сезоне провел 40 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и сделал 12 голевых передач.


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Теги: Вернер РБ Лейпциг Челси Зарубежные трансферы
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