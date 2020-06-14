"Майнц" проиграл "Аугсбургу" в рамках 31-го тура чемпионата Германии

Чемпионат Германии, 31 тур



"Майнц" - "Аугсбург"



Гол: Нидерлехнер, 1

Флориан Нидерлешнер записал на свой счёт единственный гол в этой встрече.Отметим, что единственное взятие ворот было зафиксировано ещё на первой минуте игры.По ходу матча был госпитализирован форвард проигравшей команды Тайво Авоньи.Мюллер, Брозински, Ньякат, Юсте, Мвене (Баку, 46), Эцтунали (Салаи, 76), Латца (Фернандес, 76), Баррейро (Боэтиюс, 65), Авонийи (Онисво, 23), Куайсон, МатетаЛюте, Гауэлеу, Фрамбергер (Едвай, 70), Макс, Удуохай, Груэсо (Оксфорд, 78), Хедира, Саренрен-Базее (Хан, 64), Нидерлехнер (Левен, 70), Варгас, Рихтер (Финнбогасон, 62)Баррейро, 41, Удуохай, 45, Груэсо, 45+2, Саренрен-Базее, 62, Фрамбергер, 68, Фернандес, 90+3