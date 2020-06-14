"Майнц" проиграл "Аугсбургу" в рамках 31-го тура чемпионата Германии

Отметим, что единственное взятие ворот было зафиксировано ещё на первой минуте игры.
По ходу матча был госпитализирован форвард проигравшей команды Тайво Авоньи.
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Чемпионат Германии, 31 тур
"Майнц" - "Аугсбург"
Гол: Нидерлехнер, 1
"Майнц" - "Аугсбург"
Гол: Нидерлехнер, 1
Майнц: Мюллер, Брозински, Ньякат, Юсте, Мвене (Баку, 46), Эцтунали (Салаи, 76), Латца (Фернандес, 76), Баррейро (Боэтиюс, 65), Авонийи (Онисво, 23), Куайсон, Матета
Аугсбург: Люте, Гауэлеу, Фрамбергер (Едвай, 70), Макс, Удуохай, Груэсо (Оксфорд, 78), Хедира, Саренрен-Базее (Хан, 64), Нидерлехнер (Левен, 70), Варгас, Рихтер (Финнбогасон, 62)
Предупреждения: Баррейро, 41, Удуохай, 45, Груэсо, 45+2, Саренрен-Базее, 62, Фрамбергер, 68, Фернандес, 90+3