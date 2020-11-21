Холланд признан лучшим молодым футболистом в Европе в 2020 году

Форвард дортмундской "Боруссии" и сборной Норвегии Эрлинг Холланд стал лауреатом премии Golden Boy.

? Golden Boy 2020: Erling Haaland! pic.twitter.com/5jgYTxB5n8 — Borussia Dortmund (@BVB) November 21, 2020

Награда ежегодно вручается итальянским изданием Tuttosport лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года, выступающему в высшем дивизионе одного из европейских чемпионатов.В нынешнем сезоне в составе дортмундской "Боруссии" 20-летний норвежский нападающий принял участие в 11-и матчах во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал 3 результативные передачи.Источник: "твиттер" ФК "Боруссия Д"