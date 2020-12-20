"Когда он впервые пришел к нам, то держал в голове мысль о будущем переходе в "Реал", чтобы стать лучшим футболистом мира. Думаю, что все изменилось, когда мы продлили его контракт два года назад. Мы сказали ему, что отклоним все предложения, в том числе от "Реала", - заявил Румменигге.
Роберт Левандовски перешел в состав мюнхенской "Баварии" в 2014 году. За все время выступления в этой команде он провел 307 матчей, в которых забил 266 мячей. В этом сезоне у него 18 матчей, в которых он отметился 20-ю голами.
Недавно, Левандовски был выбран лучшим игроком года по версии ФИФА.
"Бавария" лидирует в немецкой Бундеслиге, набрав после 13-ти матчей 30 очков. В последнем туре мюнхенцы обыграли "Байер" (2:1).
Источник: твиттер "Bayern & Germany"
Румменигге: когда Левандовски пришел в "Баварию", у него в голове была мысль о переходе в "Реал"
Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге высказал мнение о нападающем мюнхенцев Роберте Левандовски.
Фото: "Getty Images"
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