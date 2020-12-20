Тюрам оштрафован на месячную зарплату за плевок в сторону соперника

Нападающий менхенгладбахской "Боруссии" Маркус Тюрам получил штраф за плевок в лицо игрока "Хоффенхайма" Штефана Поша в матче немецкой Бундеслиги (1:2).

Фото: "Getty Images"

"У меня была продолжительная беседа с Маркусом этим утром, во время которой он извинился передо мной и клубом за свой поступок.



Мы оштрафуем его на сумму, эквивалентную его месячной зарплате, и направим эти деньги на полезное дело. Маркус согласился, а также предложил разрешить ему приобщиться к общественным мероприятиям", - заявил спортивный директор менхенгладбахской "Боруссии" Макс Эберль.



Напомним, во вчерашнем матче 13-го тура между "Боруссией" из Менхенгладбаха и "Хоффенхаймом" (1:2), нападающий "Боруссии" Маркус Тюрам плюнул в лицо соперника Штефана Поша. Тюрам был недоволен действиями Поша и во время спора совершил это действие. Судья этого матча удалил Тюрама с поля.



Маркус Тюрам в этом сезоне провел за "Боруссию" 20 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 8 результативных передач.



"Боруссия" (Менхенгладбах) идет на 8-м месте в таблице немецкой Бундеслиги, набрав 18 очков в 13-ти матчах.



Источник: пресс-служба "Боруссии" (Менхенгладбах)