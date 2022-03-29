Лунев тренируется в общей группе "Байера". Ранее он был травмирован

Вратарь "Байера" Андрей Лунев тренируется в общей группе перед матчем с "Гертой".

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"Приступил ли к тренировкам в общей группе? Да. Уже с прошлой среды", - сообщил RusFootball агент футболиста Антон Смирнов.



Напоминаем, в январе голкипер повредил синдесмоз берцовых костей на правой ноге. Смирнов отметил, что на реабилитацию после операции уйдет до 10 недель. В марте Смирнов сообщил, что восстановление идет по опережающему графику, и Лунев тренируется по индивидуальной программе.



В действующем сезоне "Байер" набрал 48 очков в 27-ми играх и располагается на третьем месте. Лунев единственный матч в воротах команды провел в Лиге Европы против "Ференцвароша". Встреча завершилась победой венгерской команды - 1:0.