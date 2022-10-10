– Сменился главный тренер, никто не знает, что будет завтра, какое будет отношение. Может, завтра ему скажут – ты россиянин, езжай на Родину. Строить сейчас какие-то планы сложно. Андрей тренируется, работает с командой, готовится к матчу с "Порту". Каждый раз мы живем ближайшей игрой. А что будет дальше – никто не знает. Октябрь насыщенный месяц, на время чемпионата всех на какое-то время распустят, потом планируется турне в США, – цитирует Смирнова "РБ Спорт".
На предыдущей неделе "Байер" возглавил новый тренер – Хаби Алонсо. В первом же матче под его руководством леверкузенцы обыграли дома "Шальке" со счетом 4:0. С "Порту" в Лиге чемпионов они сыграют в эту среду, 12 октября, на собственном поле. Начало матча – в 22:00 по московскому времени. Андрей Лунев перешел в "Байер" в июле 2021 года из "Зенита". В текущем сезоне он провел за клуб всего один матч в Бундеслиге, пропустив в нем два мяча. В Лиге чемпионов и Кубке Германии на поле не появлялся. Личный контракт Андрея Лунева с леверкузенским "Байером" действует до 30 июня 2023 года.
Агент Лунева: никто не знает, какое отношение к Андрею будет завтра, может, ему скажут – ты россиянин, езжай на Родину
Агент Антон Смирнов, представляющий интересы голкипера немецкого "Байера" Андрея Лунева, рассказал об игровых перспективах своего клиента.
Фото: ФК "Байер"