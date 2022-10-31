Жиров: приезжал в Германию ради игры в Бундеслиге. Летом будет ВНЖ, станет проще перейти

Защитник "Зандхаузена" Александр Жиров высказался о возможности перейти в клуб из немецкой Бундеслиги.

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На данный момент Жиров выступает во втором дивизионе чемпионата Германии – он пополнил состав "Зандхаузена" летом 2018 года. Российский защитник забил 1 гол в 14-ти матчах национального первенства.



Коллектив располагается на 17-й строчке второй Бундеслиги, набрав в 14-ти турах 13 очков. 4 ноября "Зандхаузену" предстоит в гостях сыграть против "Ганзы". "Я приезжал сюда ради игры в первой Бундеслиге. Тем более летом у меня наконец-то будет ВНЖ, мне будет проще перейти в высшую лигу, я не буду считаться легионером. Я буду выбирать лучший вариант для себя, чтобы продолжить карьеру на высоком уровне", —цитирует игрока " Чемпионат ".На данный момент Жиров выступает во втором дивизионе чемпионата Германии – он пополнил состав "Зандхаузена" летом 2018 года. Российский защитник забил 1 гол в 14-ти матчах национального первенства.Коллектив располагается на 17-й строчке второй Бундеслиги, набрав в 14-ти турах 13 очков. 4 ноября "Зандхаузену" предстоит в гостях сыграть против "Ганзы".