– До 1 января Лунев не может вести переговоров с другими клубами, но предварительная работа проводится. На нас сами выходят европейские агенты – были разговоры с двумя людьми из Англии, один из которых представляет крупнейшее агентство на рынке. Выходили на связь из Испании и Германии. У людей есть заинтересованность заниматься Андреем, за ним следят, проявляют заинтересованность. Одно из агентств предлагает подписать конкретные документы на авторизацию с 1 января, – цитирует Смирнова "РБ Спорт".
Российский голкипер Андрей Лунев, ранее выступавший в РПЛ за "Зенит", сейчас представляет немецкий клуб "Байер" из города Леверкузен. Андрей перешел туда в июле 2021 года в статусе свободного агента, но все еще не может проявить себя в данном клубе. В текущем сезоне и трех турнирах у Лунева всего лишь один матч за "Байер" в Бундеслиге. Контракт Андрея с немецким клубом действует 30 июня 2023 года. Всего за леверкузенский "Байер" Андрей Лунев провел три матча за более, чем год пребывания в клубе. За "Зенит" у Андрея насчитывается 118 матчей, за сборную России по футболу – семь. "Байер" в этом сезоне участвовал в Лиге чемпионов, занял третье место в своей группе и отправился в Лигу Европы. В Бундеслиге команда идет на шестнадцатом месте, в зоне вылета. Недавно у "Байера" сменился главный тренер – теперь ее возглавляет Хаби Алонсо.
Агент Лунева: на нас сами выходят европейские агенты – были разговоры с людьми из Англии, Германии и Испании
Футбольный менеджер Антон Смирнов заявил об интересе к российскому голкиперу "Байера" Андрею Луневу из других топовых европейских чемпионатов.
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