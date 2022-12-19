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Агент Лунева: общались по поводу Англии – осталось подписать бумаги. Есть интерес из Шотландии

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Агент Антон Смирнов, представляющий интересы вратаря "Байера" Андрея Лунева, высказался о поиске новой команды для игрока.
Фото: РИА Новости
"Были переговоры, в том числе, по Турции, есть предложения от разных агентов. Также общались по поводу Англии, оттуда прислали бумаги по авторизации, осталось их подписать. Есть некий интерес из Шотландии, но пока без обсуждения конкретных деталей", - цитирует агента "РБ Спорт".

31-летний голкипер пополнил состав "Байера" летом 2021 года. За два сезона в коллективе Лунев провел 2 матча в немецкой Бундеслиге.

Команда из Леверкузена идет на 12-м месте в таблице национального первенства. "Фармацевты" приняли участие в 15-ти встречах и записали на свой счет 18 очков.


Лунев Байер
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