Накануне, 27 января, "Байер" объявил о переходе голкипера Патрика Пенца из "Реймса". Он подписал с "аспириновыми" контракт до 2025 года.
"Это изменило ситуацию на 180 градусов. За несколько дней до закрытия трансферного окна искать новый клуб затруднительно, но у нас есть вариант в Чемпионшипе, есть Турция и "Карабах". Сейчас посмотрим по состоянию Андрея и примем решение. Если он будет в состоянии работать в ближайшие дни, мы постараемся уйти", - приводит слова Смирнова "РБ Спорт".
Напомним, до "Байера" Лунев выступал в РПЛ за "Зенит". Кроме того, он защищал цвета "Уфы", "Торпедо" и "Сатурна". Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 1,5 млн евро. С момента перехода в "Байер" Лунев провел за немецкую команду 3 матча, в которых пропустил 4 гола.
Агент Лунева - о приобретении нового голкипера в "Байер": это изменило ситуацию. Мы постараемся уйти
Агент Антон Смирнов, представляющий интересы голкипера "Байера" Андрея Лунева, прокомментировал трансфер нового вратаря в немецкий клуб.
Фото: Global Look Press