- Да, Градецки пока не дает шанса Луневу. Возможно, стоило пойти в команду попроще – даже во второй Бундеслиге хороший уровень, в лигах Швейцарии, Бельгии. Там Андрей спокойно играл бы. – приводит слова Жевнова Sports.ru.
31-летний голкипер из России Андрей Лунев работал под руководством Юрия Жевнова в "Зените". С командой из Санкт-Петербурга футболист 3 раза выигрывал РПЛ, 1 раз Кубок России и 2 раза Суперкубок России. Летом 2021 года Андрей и руководство "Зенита" не смогли прийти к соглашению по новому контракту и игрок покинул клуб, перебравшись в немецкий "Байер". С того момента Лунев сыграл всего 3 матча за леверкузенский коллектив. Основным голкипером немецкого клуба является финский вратарь Лукаш Градецки. Также он выводит команду с капитанской повязкой.
Жевнов – о Луневе в "Байере": пока Градецки не дает шанса Андрею. Стоило пойти в команду попроще
Юрий Жевнов, тренирующий вратарей в "Зените", высказался по поводу карьеры Андрея Лунева в немецком "Байере".
Фото Global Look Press