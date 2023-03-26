- В плане результата отставка неожиданная. Но что касается атмосферы в команде... Постоянно были новости, что молодой Нагельсманн что-то из себя корчил и строил, а это не нравилось титулованным игрокам. Возможно, они не оценили его поведение. Так что, видимо, проблемы были. Тухель хорошо отработал в "Челси" за последние годы. Он все-таки намного опытнее, чем Нагельсманн. Плюс он и намного титулованнее. Он тоже немец, это для "Баварии" плюс. Так что такая замена не очень логична с точки зрения результатов, которые показывал Нагельсманн, но логична по всем другим показателям, - передает слова Мостового "Евро-Футбол".
Ранее официальные интернет-ресурсы мюнхенской "Баварии" объявили об увольнении главного тренера - 35-летнего Юлиана Нагельсманна, работавшего с мюнхенцами с июля 2021 года. Под его руководством клуб выиграл чемпионат Германии-2021/2022 и два национальных Суперкубка. Освободившуюся должность занял 49-летний немецкий специалист Томас Тухель, ранее тренировавший лондонский "Челси", французский "Пари Сен-Жермен" и дортмундскую "Боруссию".
После 25 туров Бундеслиги "Бавария" занимает с 52 набранными очками вторую строчку турнирной таблицы, отставание от лидирующей "Боруссии" составляет 1 очко. В пяти последних матчах национального первенства мюнхенцы потерпели 2 поражения, в том числе проиграв выездную встречу с "Байером" из Леверкузена (1:2) в последнем состоявшемся туре.
Мостовой: молодой Нагельсманн что-то из себя корчил и строил в "Баварии". Тухель намного опытнее
Экс-полузащитник "Сельты" Александр Мостовой прокомментировал смену главного тренера "Баварии" с Юлиана Нагельсманна на Томаса Тухеля.
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