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Голы Вернера и Орбана принесли "РБ Лейпциг" победу над "Боруссией" Дортмунд и выход в 1/2 финала Кубка Германии

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Четвертьфинальный поединок Кубка Германии между "РБ Лейпциг" и дортмундской "Боруссией" закончился победой хозяев (2:0).
Фото: AFP
Дружине Марко Розе, который встречался со своей бывшей командой, удалось открыть счет на 22-й минуте игры. Точный удар на свой счет записал немецкий центрфорвард Тимо Вернер. В ассистентах выступил французский защитник Мохамед Симакан. В оставшееся время быки сумели довести дело до нужного результата.Уже в компенсированное время хозяева забили второй гол. Отличился венгерский защитник Вилли Орбан Финальный свисток главного рефери зафиксировал итоговую победу "Лейпцига" и его проход в полуфинал Кубка.

Кубок Германии

1/4 финала

РБ Лейпциг – Боруссия Дортмунд 1:0 (1:0)

Гол: Вернер, 22, Орбан, 90+8


Кубок Германии Вернер РБ Лейпциг Боруссия Д
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