Голы Вернера и Орбана принесли "РБ Лейпциг" победу над "Боруссией" Дортмунд и выход в 1/2 финала Кубка Германии

Четвертьфинальный поединок Кубка Германии между "РБ Лейпциг" и дортмундской "Боруссией" закончился победой хозяев (2:0).

Фото: AFP

Дружине Марко Розе, который встречался со своей бывшей командой, удалось открыть счет на 22-й минуте игры. Точный удар на свой счет записал немецкий центрфорвард Тимо Вернер. В ассистентах выступил французский защитник Мохамед Симакан. В оставшееся время быки сумели довести дело до нужного результата.Уже в компенсированное время хозяева забили второй гол. Отличился венгерский защитник Вилли Орбан Финальный свисток главного рефери зафиксировал итоговую победу "Лейпцига" и его проход в полуфинал Кубка.



Кубок Германии



1/4 финала



РБ Лейпциг – Боруссия Дортмунд 1:0 (1:0)



Гол: Вернер, 22, Орбан, 90+8